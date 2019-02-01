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Ростовчанин поссорился со знакомым и выстрелил в него

Ростовчанин поссорился со знакомым и выстрелил в него
В Ростове местный житель попытался застрелить своего приятеля. Инцидент произошёл на проспекте Соколова 3 февраля.

По версии следователей, на улице между двумя знакомыми произошёл конфликт. В ходе ссоры один из них достал оружие и выстрелил во второго. Затем злоумышленник сбежал.

- С огнестрельным ранением 50-летнего пострадавшего доставили в больницу, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Через некоторое время 53-летний стрелок пришёл в полицию с повинной. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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