Ростовчанин поссорился со знакомым и выстрелил в него



В Ростове местный житель попытался застрелить своего приятеля. Инцидент произошёл на проспекте Соколова 3 февраля.



По версии следователей, на улице между двумя знакомыми произошёл конфликт. В ходе ссоры один из них достал оружие и выстрелил во второго. Затем злоумышленник сбежал.



- С огнестрельным ранением 50-летнего пострадавшего доставили в больницу, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Через некоторое время 53-летний стрелок пришёл в полицию с повинной. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.