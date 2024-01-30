На трассе в Ростовской области случилась массовая авария

Фото: Соцсети.

В Багаевском районе Ростовской области случилась массовая авария. ДТП произошло днем 29 января.По словам очевидцев, машины столкнулись на выезде из поселка Дачного. На кадрах видно, что покореженные авто практически заняли всю полосу на проезжей части. Рядом с покорёженными автомобилями валяются части капота и бампера. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.Однако теперь водителям придется крупно потратиться на ремонт авто.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что машины получили механические повреждения.