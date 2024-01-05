Фото: DonDay

В Шахтах на территории бывшего молокозавода сгорел грузовик. Старый «Мерседес», стоявший в нескольких метрах от складов, внезапно вспыхнул 5 января.Около 11:00 переулке Сквозном №86 многотонная машина вспыхнула как спичка. Через некоторое мгновение сгорела дотла.Прибывшие специалисты МЧС сумели предотвратить распространение огня на здания складов, несмотря на то, что пламя уже начало рядиться в их близость. Для ликвидации возгорания было задействовано восьми пожарных и две единицы специальной техники, как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Несмотря на значительные усилия спасателей, грузовик превратился в стальной остов всего за несколько минут.В данном происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент еще неизвестно, что стало причиной возгорания. Вероятно, причиной могло стать короткое замыкание электросети грузовика или неосторожное обращения с огнем.