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В Шахтах на территории бывшего молокозавода сгорел грузовик

В Шахтах на территории бывшего молокозавода сгорел грузовик
В Шахтах на территории бывшего молокозавода сгорел грузовик. Старый «Мерседес», стоявший в нескольких метрах от складов, внезапно вспыхнул 5 января.

Около 11:00 переулке Сквозном №86 многотонная машина вспыхнула как спичка. Через некоторое мгновение сгорела дотла.

Прибывшие специалисты МЧС сумели предотвратить распространение огня на здания складов, несмотря на то, что пламя уже начало рядиться в их близость. Для ликвидации возгорания было задействовано восьми пожарных и две единицы специальной техники, как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Несмотря на значительные усилия спасателей, грузовик превратился в стальной остов всего за несколько минут.

В данном происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент еще неизвестно, что стало причиной возгорания. Вероятно, причиной могло стать короткое замыкание электросети грузовика или неосторожное обращения с огнем.
Фото: DonDay
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