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Из-за угрозы взрыва в Шахтах эвакуировали людей из магазина

Из-за угрозы взрыва в Шахтах эвакуировали людей из магазина
В Шахтах прокатилась очередная волны угрозы террористического акта. Информация о подозрительном предмете поступила от жителей поселка ХБК 5 февраля, сообщает информационный портал DonDay Шахты.

Напуганные последними событиями в стране люди предпочитают перестраховаться и сообщить о подозрительном предмете. Так, бесхозная сумка, оставленная около местного супермаркета, вызвала у шахтинцев беспокойство.

Прибывшие сотрудники спецслужб оцепили территорию и начали проверку. Она показала, что пакет не опасен.

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