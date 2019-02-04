Из-за угрозы взрыва в Шахтах эвакуировали людей из магазина
В Шахтах прокатилась очередная волны угрозы террористического акта. Информация о подозрительном предмете поступила от жителей поселка ХБК 5 февраля, сообщает информационный портал DonDay Шахты.
Напуганные последними событиями в стране люди предпочитают перестраховаться и сообщить о подозрительном предмете. Так, бесхозная сумка, оставленная около местного супермаркета, вызвала у шахтинцев беспокойство.
Прибывшие сотрудники спецслужб оцепили территорию и начали проверку. Она показала, что пакет не опасен.