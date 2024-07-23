В Шахтах из водоема выловили утопленника

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В Ростовской области растет число случаев утопления в водоемах. Еще один труп обнаружили 23 июля в пруду 20 лет РККА города Шахты.Тело нашли отдыхающие. Они же вызвали спасателей. Когда мужчину вытащили на берег, он был мертв. Подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать смерть неизвестного.— Личность и обстоятельства гибели мужчины выясняют, — прокомментировали в региональном ГУ МЧС.За лето в пруду 20 лет РККА утонули двое. Ранее, 6 июня, из водоема достали тело 45-летнего мужчины. Там же через несколько часов едва не ушла под воду девушка. К счастью, ее удалось спасти.