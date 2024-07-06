В Ростовской области в пруду едва не утонула девушка

Фото: Ростов ру

В Ростовской области в пруду едва не утонула не утонула девушка. В Шахтах через несколько часов после того, как из пруда 20 лет РККА выловили тело мужчины, пришлось спасать местную жительницу. Инцидент произошел 6 июля.Пьяная девушка совершить заплыв через водоем, но на половине пути она начала тонуть. Сотрудники ГО и ЧС погрузили тонущую в лодку и отвезли ее к берегу. Однако передохнув, она вновь окунуться в воду и доплыть до нужного ей берега пруда.Просьбы спасателей вернуться в лодку, местная жительница проигнорировала. Сотрудникам ГО и ЧС вместо того, чтобы патрулировать водоем, им пришлось следить за девушкой.