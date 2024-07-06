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В Ростовской области в пруду едва не утонула девушка

В Ростовской области в пруду едва не утонула девушка
В Ростовской области в пруду едва не утонула не утонула девушка. В Шахтах через несколько часов после того, как из пруда 20 лет РККА выловили тело мужчины, пришлось спасать местную жительницу. Инцидент произошел 6 июля.

Пьяная девушка совершить заплыв через водоем, но на половине пути она начала тонуть. Сотрудники ГО и ЧС погрузили тонущую в лодку и отвезли ее к берегу. Однако передохнув, она вновь окунуться в воду и доплыть до нужного ей берега пруда.

Просьбы спасателей вернуться в лодку, местная жительница проигнорировала. Сотрудникам ГО и ЧС вместо того, чтобы патрулировать водоем, им пришлось следить за девушкой.
Фото: Ростов ру
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