В Шахтах выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика в пруду
В Шахтах следователи выясняют, при каких обстоятельствах утонул 11-летний мальчик. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Страшная трагедия произошла 7 июня на пруду 20 лет РККА. Ребенок с друзьями-сверстниками отдыхал у водоема. Ребята плавали, когда один из них вдруг начал уходить под воду. Дети не знали, что делать. Они стали звать на помощь. Спасатели, оказавшиеся поблизости, услышали крики и бросились к пруду. Они достали мальчика из воды и попытались привести в себя. Но было слишком поздно - ребенок уже скончался.
– Следователем назначено проведение необходимых экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в областном Следкоме.