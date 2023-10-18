Появились кадры пожара на складах на левом берегу: видео

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области/соцсети

В сети появились кадры пожара на складах на левом берегу. Происшествие случилось 18 октября около 11:30.Пожар вспыхнул на улице 1-й Луговой. Горожане увидели столб дыма и вызвали МЧС. Для тушения привлекли 57 человек на 19 единицах спецтехники. К приезду спасателей площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.На видео показано, как огромный столб черного дыма поднимается в воздух. Испуганные люди вокруг ждут помощи от спецслужб.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на складах хранится поликарбонат. Сейчас огнеборцы пытаются потушить очаг возгорания, не дав пламени распространиться.