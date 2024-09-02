В Ростовской области бушует ландшафтный пожар возле заправки

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В городе Волгодонск Ростовской области очередной ландшафтный пожар приблизился к автозаправке. Кадрами в социальных сетях поделились местные жители 2 сентября.По данным главного управления МЧС по региону, примерно в 15:00 произошел пожар в районе химического завода.На кадрах видно, как от горящей травы поднимается огромный столб дыма. Огонь приближается к заправочной станции. Из-за сильного задымления на трассе плохо видно дорогу.Как сообщили в ведомстве, площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. С огнем борются 12 пожарных и три спецмашины.