В Шахтах целый микрорайон остался без отопления из-за аварии на трубопроводе: видео



В Шахтах на одной из улиц забил коммунальный фонтан с горячей водой. Авария на трубопроводе произошла в переулке Луговом возле дома № 101.



Как рассказали DonDay Шахты местные жители, поломка произошла уже довольно. Сначала была небольшая течь. Жильцы вызвали аварийную службу, работник сорвал стекловату и так не устранил поломку. Поток воды становился всё больше, пока утром 8 декабря трубу окончательно не прорвало. В домах микрорайона Соцгородок, включая детский сад, сразу пропало отопление.



Сверху на улицу стали литься потоки кипятка, закрыв автомобилистам подход к гаражам. К счастью, в момент ЧП рядом никого не было.



Спустя какое-то время на место приехала ремонтная бригада. Коммунальщики установили на трубе хомут, при этом так и толком и не устранив течь, вода продолжает капать до сих пор. Отопление вернули в квартиры, но местные жители переживают, что очередной инцидент может уже на долгое время оставить их без тепла.

