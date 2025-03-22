Появились кадры очередных разрушений от атаки БПЛА в Ростовской области в ночь на 22 марта

Фото: Соцсети

В сети появились фотоматериалы, демонстрирующие последствия недавней атаки беспилотника в Ростовской области в ночь на 22 марта. кадры были опубликованы свидетелями произошедшего в различных социальных сетях.Следует отметить, что 22 марта ночью в городе Сальске, обломки БПЛА упали на дорожное полотно по улице Ворошилова, дом 6. Эти фрагменты беспилотного летательного аппарата нанесли ущерб Сальскому художественному музею имени Нечитайло, расположенному в центральной части города.На фотографиях, предоставленных очевидцами, видно, что ударная волна привела к частичному разрушению остекления как в самом музее, так и в близлежащих постройках на улице Ворошилова. Согласно информации от оперативных служб, в результате данного инцидента никто не получил ранения.