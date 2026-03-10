В Ростове 10 марта жители Первомайского района временно останутся без электроснабжения.
В Ростове с 9:00 до 17:00 10 марта жители Первомайского района временно останутся без электроснабжения. Отключения коснутся следующих улиц и переулков:
ул. Гераневая, дома 1–35, 2–58;
ул. Обаятельная, дома 1–25, 2–14;
пер. Одуванчиковый;
пер. Тенистый;
пер. Прохладный;
пер. Ромашковый;
пер. Рябиновый;
ул. 26 Июня, дома 31–47, 34–46;
ул. Волжская, дома 31–47, 40–56;
ул. Камская, дома 39–53, 28–42;
ул. Щербакова, дома 82–98;
ул. Арефьева, дома 69–99, 68–90.
Причиной временных отключений является техническое обслуживание трансформаторных подстанций. Жителей Ростова просят учесть этот график при планировании своих дел.