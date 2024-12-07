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В Сальском районе водитель фуры сбил перебегающего дорогу подростка

В Сальском районе водитель фуры сбил перебегающего дорогу подростка
В Сальском районе Ростовской области водитель грузовика сбил подростка. Авария случилась вечером 6 декабря на автодороге Котельниково – Песчанокопское.

Водитель автомобиля «МАН» двигался по дороге в Сальском районе. В это время проезжую часть в неположенном месте попытался перебежать подросток. К сожалению, водитель фуры не успел затормозить и сбил ребенка.

- В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: DonDay
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