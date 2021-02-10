В Сальске загорелся заброшенный винзавод

В Сальске произошёл пожар на заброшенном винзаводе на улице Станиславского, 13. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону 12 февраля.По предварительным данным, огонь вспыхнул около часу дня на крыше одноэтажного здания. Метраж горящей площади оказался большим, занял практически всё помещение размером 20 на 50 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности.По словам пожарных, пострадавших нет. Также не предвидится и угрозы распространения огня.К слову, винный завод в Сальске открыли в 2003 году. Там занимались производством спиртных напитков из винограда. Удивительно, но спустя всего шесть лет предприятие прекратило свою работу.