В Сальске дотла сгорел грузовой фургон с вещами: видео

В Сальске сгорел фургон, загруженный вещами. ЧП случилось 27 июня на улице Ленина, 45.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, авто «Фиат Дукато» воспламенился поздно вечером за зданием местного пенсионного фонда. Грузовой фургон буквально плавился в огне. Ветер разгонял едкий дым по близлежащим улицам. Люди, увидев смог, вызвали пожарных.Когда огнеборцы приехали, пламя объяло весь фургон и даже не пощадило вещи, загруженные в него. Спасатели потушили пожар, однако от автомобиля осталась лишь обугленная куча металлолома. Восстановить вещи тоже вряд ли удастся. Владелец груза и фургона понес многомиллионные убытки, лишившись их в одночасье.К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.