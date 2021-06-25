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В Сальске дотла сгорел грузовой фургон с вещами: видео

В Сальске дотла сгорел грузовой фургон с вещами: видео
В Сальске сгорел фургон, загруженный вещами. ЧП случилось 27 июня на улице Ленина, 45.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, авто «Фиат Дукато» воспламенился поздно вечером за зданием местного пенсионного фонда. Грузовой фургон буквально плавился в огне. Ветер разгонял едкий дым по близлежащим улицам. Люди, увидев смог, вызвали пожарных.

Когда огнеборцы приехали, пламя объяло весь фургон и даже не пощадило вещи, загруженные в него. Спасатели потушили пожар, однако от автомобиля осталась лишь обугленная куча металлолома. Восстановить вещи тоже вряд ли удастся. Владелец груза и фургона понес многомиллионные убытки, лишившись их в одночасье.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

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