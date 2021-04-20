В Таганроге сгорел ларек по ремонту обуви

В Таганроге произошел пожар в ларьке по ремонту обуви. Происшествие случилось днем 21 апреля на улице Пархоменко, 42.Возгорание произошло около 15 часов, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Мастер по ремонту обуви, почувствовав запах гари, сразу же вышел из ларька. Постройка в считанные секунды загорелась, и мужчина вызвал пожарных.Когда спасатели прибыли, ларек был объят огнем. Пламя охватило пару квадратных метров - всю площадь постройки. Огнеборцы полностью потушили пожар, но от постройки осталась лишь обугленная груда металла. Вероятно, обувь, находившаяся в ларьке, тоже сгорела. Убытки потерпел не только владелец ларька, но и горожане, оставившие обувь на ремонт.