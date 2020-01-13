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В Ростовской области горел припаркованный фургон

В Ростовской области горел припаркованный фургон
В Ростовской области сгорел автомобиль. Случай произошёл в Батайске 15 января примерно в 10:30. Напротив Дома детского творчества на улице Ленина вспыхнул фургон «Рено».

Очевидцы вызвали на место пожарных. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила три квадратных метра. Справиться с огнём удалось примерно за десять минут. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники. В результате ЧП ни один человек не пострадал.

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