В Ростовской области горел припаркованный фургон



В Ростовской области сгорел автомобиль. Случай произошёл в Батайске 15 января примерно в 10:30. Напротив Дома детского творчества на улице Ленина вспыхнул фургон «Рено».



Очевидцы вызвали на место пожарных. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила три квадратных метра. Справиться с огнём удалось примерно за десять минут. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники. В результате ЧП ни один человек не пострадал.