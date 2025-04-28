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В ростовскую больницу перевезут шахтинца, упавшего с билборда на трассе М-4 «Дон»

В ростовскую больницу перевезут шахтинца, упавшего с билборда на трассе М-4 «Дон»
В ростовскую больницу перевезут шахтинца, упавшего с билборда на трассе М-4 «Дон». Об этом стало известно из сообщения сестры пострадавшего, Дарьи Г.

По данным близких родственников Евгения, его перевезут в клиническую областную больницу Ростова 28 апреля. Поездка предстоит непростой, поскольку предстоит преодолеть расстояние 100 километров. Евгения будут перевозить в специальном автомобиле.

Напомним, инцидент произошел 17 апреля. Во время установки рекламной конструкции на трассе М-4 «Дон» мужчина сорвался и упал. В этот момент проезжали медики. Пострадавшему оказали первую помощь. После Евгения доставили в травматологическое отделение Шахт.

В результате обследования у мужчины был выявлен компрессионный оскольчатый перелом позвоночника в области 8-го, 9-го и 10-го позвонков. Это привело к полной потере подвижности нижней части тела. Кроме того, у пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с отёком тканей и перелом двух нижних рёбер, сопровождающимся повреждением мягких тканей.

В городской больнице пациент находился на лечении в течение 11 дней. Из-за серьезных травм семья мужчины приняла решение перевезти его в больницу Ростова.
Фото: Дондей
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