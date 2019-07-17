В Ростовской области «Волга» вылетела с трассы и перевернулась



На трассе в Ростовской области перевернулась «Волга». ДТП произошло около 21 часа 18 июля на автодороге Тарасовский — слобода Большинка.



По предварительной информации, 29-летний водитель «ГАЗ-3110» превысил скорость движения. Молодой человек не справился с управлением и съехал с дороги. На обочине машина перевернулась.

- Автомобиль получил механические повреждения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Водитель в результате аварии не пострадал.



По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.