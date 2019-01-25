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В Ростовской области ВАЗ столкнулся с иномаркой и врезался в столб

В Ростовской области ВАЗ столкнулся с иномаркой и врезался в столб
В Новочеркасске Ростовской области ВАЗ столкнулся с иномаркой «Хонда» и врезался в металлический столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Платовском 25 января около 22 часов. Информацию об аварии сообщает DonDay Новочеркасск.

Известно, что «Хонда» направлялась в сторону собора. Следом за иномаркой следовал «ВАЗ-2107». Мужчина за рулем отечественного авто превысил скорость и не поддерживал безопасную дистанцию. После того как «Хонда» остановилась, водитель ВАЗа не успел отреагировать. Он применил экстренное торможение, из-за которого машину занесло. «Семерка» столкнулась с «Хондой», а потом влетела в металлический столб.

ВАЗ получил серьезные механические повреждения. К счастью, водитель авто не пострадал. Он отказался от госпитализации.

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