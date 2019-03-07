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В Ростовской области при пожаре в квартире погибла женщина

В Ростовской области при пожаре в квартире погибла женщина
В городе Волгодонске при пожаре в квартире погибла местная жительница. Возгорание произошло 11 марта в 12-ти этажном доме на улице Маршала Кошевого.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 21:32. На место прибыли 20 спасателей и шесть единиц техники. В квартире огнём была охвачена площадь два квадратных метра.

Во время тушения была обнаружена мёртвая женщина, предположительно, хозяйка квартиры.
- Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

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