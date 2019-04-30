В Ростовской области парень после ссоры убил знакомую



В Новочеркасске Ростовской области 25-летний парень убил знакомую. ЧП произошло 3 мая в квартире на улице Гастелло. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации портала, накануне Сергей К. пришел в гости к Анастасии. Они всю ночь употребляли алкоголь, а когда спиртное закончилось, легли спать. Утром между ними произошла ссора, в ходе которой 25-летний парень убил подругу, а тело спрятал в шкафу.



В тот же день подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.