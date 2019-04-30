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В Ростовской области парень после ссоры убил знакомую

В Ростовской области парень после ссоры убил знакомую
В Новочеркасске Ростовской области 25-летний парень убил знакомую. ЧП произошло 3 мая в квартире на улице Гастелло. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

По информации портала, накануне Сергей К. пришел в гости к Анастасии. Они всю ночь употребляли алкоголь, а когда спиртное закончилось, легли спать. Утром между ними произошла ссора, в ходе которой 25-летний парень убил подругу, а тело спрятал в шкафу.

В тот же день подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.

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