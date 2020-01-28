На Дону осудили подростка, до смерти забившего мужчину



В Ростовской области вынесли приговор несовершеннолетнему, избившему мужчину. Пострадавший в результате скончался.



Случай произошёл в июне 2019 года в Белой Калитве, на улице Гагарина. 17-летний подросток в компании своих знакомых подошёл к прохожему и попросил закурить. Мужчина ответил, что у него нет сигарет, и поспешил удалиться. Но юноша догнал его и стал избивать палкой. От множественных ударов местный житель скончался.



В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



На днях Белокалитвинский районный суд вынес решение по делу, пишет DonDay.ru. Подросток получил пять с половиной лет воспитательной колонии.