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В Ростовской области несколько машин съехали в кювет на скользкой трассе

В Ростовской области несколько машин съехали в кювет на скользкой трассе
В Ростовской области несколько машин съехали в кювет на скользкой трассе Батайск - Азов. ДТП случились 26 января около 10 часов вблизи поворота на Усть-Койсуг.

Очевидцы сообщают, что в кювет вылетели грузовой и легковой автомобили. Водители потеряли управление на обледеневшей дороге. По предварительной информации, в авариях никто не пострадал.

– На дорогах все так же скользко. К счастью, никто не пострадал. Будьте осторожнее на трассе, – написал один из очевидцев.

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