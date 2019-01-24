В Ростовской области несколько машин съехали в кювет на скользкой трассе



В Ростовской области несколько машин съехали в кювет на скользкой трассе Батайск - Азов. ДТП случились 26 января около 10 часов вблизи поворота на Усть-Койсуг.



Очевидцы сообщают, что в кювет вылетели грузовой и легковой автомобили. Водители потеряли управление на обледеневшей дороге. По предварительной информации, в авариях никто не пострадал.



– На дорогах все так же скользко. К счастью, никто не пострадал. Будьте осторожнее на трассе, – написал один из очевидцев.