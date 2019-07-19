Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области компания отдыхающих устроила массовую драку

В Ростовской области компания отдыхающих устроила массовую драку
Компания молодых людей устроила массовую драку в Ростовской области. Инцидент произошёл в Сальске около 22 часов 22 июля.

В центре города, на улице Ленина, отдыхали несколько парней. К вечеру они вдруг стали ссориться и кричать. Конфликт всё разгорался, и в итоге словесная перепалка переросла в драку.

Пятеро молодых людей набросились на одного парня и стали колотить его. Через какое-то время драка неожиданно закончилась. Все участники потасовки быстро разошлись в разные в стороны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве добавили, что по факту инцидента проводится проверка.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.