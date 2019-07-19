В Ростовской области компания отдыхающих устроила массовую драку



Компания молодых людей устроила массовую драку в Ростовской области. Инцидент произошёл в Сальске около 22 часов 22 июля.



В центре города, на улице Ленина, отдыхали несколько парней. К вечеру они вдруг стали ссориться и кричать. Конфликт всё разгорался, и в итоге словесная перепалка переросла в драку.



Пятеро молодых людей набросились на одного парня и стали колотить его. Через какое-то время драка неожиданно закончилась. Все участники потасовки быстро разошлись в разные в стороны.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве добавили, что по факту инцидента проводится проверка.