Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области иномарка сорвалась с моста и упала в реку

В Ростовской области иномарка сорвалась с моста и упала в реку
На Дону иномарка слетела с дороги и упала в реку. ДТП произошло в Октябрьском районе области 24 января.

По предварительным данным, водитель «Мазды», двигаясь по мосту в станице Кривянской, не справился с управлением. Легковушку занесло, она вылетела с моста и перевернулась. Вверх дном автомобиль оказался в камышах на берегу реки.

Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами, его жизни ничего не угрожает. А вот его машина серьёзно пострадала.

Добавим, что утром 24 января донская ГИБДД предупреждала водителей о сложной ситуации, сложившейся на дорогах области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.