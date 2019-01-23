В Ростовской области иномарка сорвалась с моста и упала в реку



На Дону иномарка слетела с дороги и упала в реку. ДТП произошло в Октябрьском районе области 24 января.



По предварительным данным, водитель «Мазды», двигаясь по мосту в станице Кривянской, не справился с управлением. Легковушку занесло, она вылетела с моста и перевернулась. Вверх дном автомобиль оказался в камышах на берегу реки.



Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами, его жизни ничего не угрожает. А вот его машина серьёзно пострадала.



Добавим, что утром 24 января донская ГИБДД предупреждала водителей о сложной ситуации, сложившейся на дорогах области.