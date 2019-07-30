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На трассе М-4 «Дон» иномарка с детьми вылетела с дороги и перевернулась

На трассе М-4 «Дон» иномарка с детьми вылетела с дороги и перевернулась
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась иномарка. ДТП произошло 1 августа в Миллеровском районе.

По предварительной информации, водитель «Сузуки» не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В момент происшествия в машине, кроме водителя, находились трое пассажиров. Двое из них – дети.
- Все четверо от госпитализации отказались, - рассказала помощник начальника Ростовской областной поисково-спасательной службы Татьяна Киреева.

Последствия ДТП ликвидировали спасатели Миллеровского поисково-спасательного отряда.

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