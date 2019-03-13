В Ростовской области грузовик врезался в легковушку: пострадали двое



В Ростовской области грузовик врезался в легковушку. Авария произошла 15 марта около 15 часов в районе въезда в Новочеркасск. Информацию о ДТП передает DonDay Новочеркасск.



По предварительной информации, водитель «Мерседеса Актрос» направлялся в Москву. По пути он ошибочно повернул в сторону Новочеркасска. Пытаясь вернуться, автолюбитель добрался до линии разметки. Съехав на обочину, он стал сдавать назад. В это время по трассе двигалась иномарка «Ниссан Альмера». Не заметив легковушку, грузовик наехал на нее.



В ДТП пострадали двое: водитель и пассажирка «Ниссана». Прибывшие на место медики доставили мужчину и женщину в больницу.