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В Ростовской области грузовик врезался в легковушку: пострадали двое

В Ростовской области грузовик врезался в легковушку: пострадали двое
В Ростовской области грузовик врезался в легковушку. Авария произошла 15 марта около 15 часов в районе въезда в Новочеркасск. Информацию о ДТП передает DonDay Новочеркасск.

По предварительной информации, водитель «Мерседеса Актрос» направлялся в Москву. По пути он ошибочно повернул в сторону Новочеркасска. Пытаясь вернуться, автолюбитель добрался до линии разметки. Съехав на обочину, он стал сдавать назад. В это время по трассе двигалась иномарка «Ниссан Альмера». Не заметив легковушку, грузовик наехал на нее.

В ДТП пострадали двое: водитель и пассажирка «Ниссана». Прибывшие на место медики доставили мужчину и женщину в больницу.

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