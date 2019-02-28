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В Ростовской области автомобиль сбил пенсионерку

В Ростовской области автомобиль сбил пенсионерку
Пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля в Новочеркасске. ДТП случилось 5 марта около 12:30 на проспекте Платовский.

В районе дома № 126 по дороге шла 66-летняя женщина. В это время по проезжей части ехал мужчина за рулём «Лада Калина». Он не заметил пешехода и сбил её. Пострадавшая получила травмы и самостоятельно обратилась за помощью к медикам.

- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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