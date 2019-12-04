В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Элисту



В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Элисту. Посадка прошла 5 декабря.



По предварительным данным, рейс сел в Ростове-на-Дону по техническим причинам. Пострадавших нет. В пресс-службе Платова рассказали, что в настоящее время все пассажиры уже возобновили путь в Элисту.



Напомним, в конце ноября в Платове экстренно приземлился самолет направлением Москва - Анапа. Вынужденная посадка произошла из-за смерти пилота.