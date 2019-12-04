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В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Элисту

В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Элисту
В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Элисту. Посадка прошла 5 декабря.

По предварительным данным, рейс сел в Ростове-на-Дону по техническим причинам. Пострадавших нет. В пресс-службе Платова рассказали, что в настоящее время все пассажиры уже возобновили путь в Элисту.

Напомним, в конце ноября в Платове экстренно приземлился самолет направлением Москва - Анапа. Вынужденная посадка произошла из-за смерти пилота.

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