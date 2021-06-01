В Ростовской области задержали мужчину, угрожавшего полицейскому ножом

В Каменском районе задержали мужчину, который угрожал участковому ножом.Происшествие случилось 27 мая в хуторе Масаловка.По данным следствия, к мужчине приехала полиция, чтобы провести профилактическую беседу по поводу неуплаты налогов за коммунальные услуги.Пьяный мужчина не давал сотрудникам ЖКХ отключить его от электроэнергии. Разобраться с этим пришёл участковый. Злоумышленник решил, что топор поможет ему разрешить ситуацию. Однако, преступник не ожидал, что блюститель закона достанет оружие. Предупредительный выстрел в воздух охладил пыл неудачливого должника.- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В рамках расследования уголовного дела следователями также будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.Кроме того, следователи проверят ситуацию, когда во время осмотра время ЧП подозреваемый избил свою соседку, которая была понятой.На данный момент мужчина заключён под стражу.Также выяснилось, что ранее он уже был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободыФото: Яндекс.Новости