В Ростовской области задержали мужчину, стрелявшего в своих знакомых

В Азове задержали мужчину, устроившего пальбу из пистолета по знакомым. ЧП случилось вечером 22 ноября.Трое мужчин общались на улице. Через некоторое время они начали ссориться, и один из них достал травматический пистолет. Подозреваемый несколько раз выстрелил, из-за чего двое дончан получили ранения. Местные жители, невольно ставшие очевидцами происходящего, вызвали скорую помощь и полицию.Правоохранители задержали участников конфликта и изъяли оружие. Медики оказали первую помощь пострадавшим, к счастью, серьезных травм не было.- В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.В отношении мужчины, стрелявшего в знакомых, могут завести уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В таком случае ему грозит до двух лет лишения свободы.