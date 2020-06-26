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В Новочеркасске задержали мужчину, ранившего ножом приятеля

В Новочеркасске задержали мужчину, ранившего ножом приятеля

В Новочеркасске задержали мужчину, устроившего поножовщину в квартире приятеля.

Вечером 28 июня житель Новочеркасска выпивал в своей квартире на проспекте Баклановском вместе с 47-летним приятелем. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. В ходе перепалки гость ударил ножом в грудь хозяина.

Подозреваемого вскоре задержали. Мужчина помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, ранее задержанный уже был судим за неуплату алиментов.

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