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В Ростовской области задержали пенсионера, угрожавшего полицейским косой и стрелявшего из ружья

В Ростовской области задержали пенсионера, угрожавшего полицейским косой и стрелявшего из ружья
В Аксайском районе Ростовской области задержали пенсионера, который угрожал полицейским косой и стрелял из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.

Происшествие случилось в поселке Донском 30 апреля. Местные жители сообщили полицейскими, что по улице ходит пожилой мужчина и ведет себя агрессивно. Сотрудники приехали на место.

Пенсионер не захотел общаться с полицейскими. Он начал угрожать им садовой косой, а позже выстрелил в воздух из ружья.

Правоохранители задержали мужчину. Материалы проверки по инциденту переданы в следственный комитет.

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