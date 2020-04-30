В Ростовской области задержали пенсионера, угрожавшего полицейским косой и стрелявшего из ружья

В Аксайском районе Ростовской области задержали пенсионера, который угрожал полицейским косой и стрелял из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.Происшествие случилось в поселке Донском 30 апреля. Местные жители сообщили полицейскими, что по улице ходит пожилой мужчина и ведет себя агрессивно. Сотрудники приехали на место.Пенсионер не захотел общаться с полицейскими. Он начал угрожать им садовой косой, а позже выстрелил в воздух из ружья.Правоохранители задержали мужчину. Материалы проверки по инциденту переданы в следственный комитет.