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В Ростовской области волонтеры прочесывают лесополосы в поисках пропавшего рыбака

В Ростовской области волонтеры прочесывают лесополосы в поисках пропавшего рыбака
В Ростовской области волонтеры прочесывают лесополосы в поисках пропавшего рыбака. Петр Пастернак ушел еще 7 октября на рыбалку, и с тех пор о его местонахождении нет информации.

Родственники забили тревогу, когда мужчина несколько дней не появлялся дома. К поиску привлекли добровольцев. Волонтеры прочесывают лесополосы и территорию, где рыбачил пенсионер. Пока поиски не дают результатов. Не найдена также и лодка, на которой он ловил рыбу.

Петр был одет в черную куртку с подкладкой салатового цвета, зеленый свитер, синие штаны с лампасами.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Скрин.
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