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В Ростовской области водитель скончался в реанимации после ДТП

В Ростовской области водитель скончался в реанимации после ДТП
Житель Семикаракорска скончался, врезавшись на иномарке в дерево. Происшествие случилось вечером 13 марта на улице Авилова в Семикаракорске.

Как стало известно, 35-летний Роман С. ехал на своем «Киа Серато» в районе вокзала. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в дерево.

С многочисленными травмами его доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов в реанимации.

Друзья и близкие Романа до сих пор не могут поверить в случившееся и оставляют в социальных сетях слова скорби по умершему.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области уточнили, что мужчина незадолго до трагедии был привлечен к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

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