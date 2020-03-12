В Ростовской области водитель скончался в реанимации после ДТП



Житель Семикаракорска скончался, врезавшись на иномарке в дерево. Происшествие случилось вечером 13 марта на улице Авилова в Семикаракорске.



Как стало известно, 35-летний Роман С. ехал на своем «Киа Серато» в районе вокзала. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в дерево.



С многочисленными травмами его доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов в реанимации.



Друзья и близкие Романа до сих пор не могут поверить в случившееся и оставляют в социальных сетях слова скорби по умершему.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области уточнили, что мужчина незадолго до трагедии был привлечен к ответственности за отказ от медосвидетельствования.