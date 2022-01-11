В Ростовской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Фото: МО МВД России «Азовский»

В Азовском районе Ростовской области неизвестный водитель сбил 65-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. ДТП случилось вечером 12 января в селе Самарское.Неустановленный водитель ехал по переулку Колодезный в сторону перекрестка. Недалеко от дома № 35 дорогу переходила женщина. Шофер не затормозил перед пенсионеркой и сбил ее, поспешив скрыться с места происшествия.В МО МВД России «Азовский» сообщили, что в результате ДТП женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.