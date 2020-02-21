В Ростовской области водитель на перекрёстке сбил 11-летнюю девочку
В Ростовской области школьница попала под колёса легковушки. ДТП произошло в Шахтах утром 26 февраля на проспекте Карла Маркса.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Лады Гранты» сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по линии перекрёстка.
- В результате ДТП ребёнок с травмами доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту происшествия начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.