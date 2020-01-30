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15-летнюю девочку сбил неизвестный водитель в Ростовской области

15-летнюю девочку сбил неизвестный водитель в Ростовской области
В Батайске несовершеннолетняя девочка попала под колеса машины. ДТП случилось 4 февраля около 17 часов на улице Московской.

По предварительной информации, 15-летняя местная жительница переходила дорогу неподалеку от дома № 68. Водитель на неизвестной марке автомобиля совершил наезд на девочку и поехал дальше. С травмами потерпевшая обратилась в медучреждение.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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