15-летнюю девочку сбил неизвестный водитель в Ростовской области



В Батайске несовершеннолетняя девочка попала под колеса машины. ДТП случилось 4 февраля около 17 часов на улице Московской.



По предварительной информации, 15-летняя местная жительница переходила дорогу неподалеку от дома № 68. Водитель на неизвестной марке автомобиля совершил наезд на девочку и поехал дальше. С травмами потерпевшая обратилась в медучреждение.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.