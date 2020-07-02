Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Азовском районе погиб 16-летний водитель мопеда

В Азовском районе погиб 16-летний водитель мопеда
В Азовском районе юноша на мопеде попал в ДТП и погиб. Авария случилась вечером 3 июля на улице Советской в селе Александровка.

По информации инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, 16-летний парень на мопеде «Хонда» врезался на «встречке» в мопед «Орион», за рулем которого был 16-летний подросток.

- В результате аварии шофер мопеда «Орион» от полученных травм скончался на месте, - рассказал Геннадий Правдюков. - Его пассажир, а также 16-летние шофер и пассажир мотоцикла «Хонда» доставлены в больницу. Парни получили множественные травмы.

По факту случившегося начата проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.