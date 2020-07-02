В Азовском районе погиб 16-летний водитель мопеда

В Азовском районе юноша на мопеде попал в ДТП и погиб. Авария случилась вечером 3 июля на улице Советской в селе Александровка.По информации инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, 16-летний парень на мопеде «Хонда» врезался на «встречке» в мопед «Орион», за рулем которого был 16-летний подросток.- В результате аварии шофер мопеда «Орион» от полученных травм скончался на месте, - рассказал Геннадий Правдюков. - Его пассажир, а также 16-летние шофер и пассажир мотоцикла «Хонда» доставлены в больницу. Парни получили множественные травмы.По факту случившегося начата проверка.