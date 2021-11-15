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В Ростовской области водитель мини-фургона сбил пенсионера

В Ростовской области водитель мини-фургона сбил пенсионера

В Азове под колесами легковушки едва ли не погиб 77-летний мужчина. ДТП случилось утром 17 ноября на улице Севастопольской.

Известно, что 56-летний водитель малогабаритного фургона марки «Хонда-Зест» проезжал мимо дома №41, когда на проезжую часть вышел пенсионер. Водитель не успел вовремя затормозить и на скорости сбил 77-летнего мужчину.

В БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» сообщили, что в результате аварии пожилой азовчанин получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: отдел пропаганды БДД ОГИБДД МО МВД
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