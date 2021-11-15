В Ростовской области водитель мини-фургона сбил пенсионера

Фото: отдел пропаганды БДД ОГИБДД МО МВД

В Азове под колесами легковушки едва ли не погиб 77-летний мужчина. ДТП случилось утром 17 ноября на улице Севастопольской.Известно, что 56-летний водитель малогабаритного фургона марки «Хонда-Зест» проезжал мимо дома №41, когда на проезжую часть вышел пенсионер. Водитель не успел вовремя затормозить и на скорости сбил 77-летнего мужчину.В БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» сообщили, что в результате аварии пожилой азовчанин получил травмы и был доставлен в больницу.