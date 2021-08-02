Под Таганрогом «Лада» насмерть сбила пешехода, врезалась в иномарку и перевернулась

В Неклиновском районе пожилой водитель «Лады Калины» насмерть сбил 48-летнюю женщину, врезался в иномарку и перевернулся. Происшествие случилось вечером 3 августа в поселке Новобессергеневка.В тот вечер 80-летний мужчина за рулем отечественного авто ехал по улице Транспортной. Он двигался по обочине, по которой шла 48-летняя женщина. Водитель авто не успел остановиться и сбил пешехода. Затем машина врезалась в попутный «Мерседес» и перевернулась.- В результате ДТП погибла 48-летняя женщина, и пострадал 80-летний водитель «Лады», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В ведомстве отметили, что 80-летний автомобилист перенес два инсульта.