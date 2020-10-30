В Ростовской области водитель насмерть сбил женщину-пешехода

В Зверево 61-летняя женщина умерла после столкновения с отечественной легковушкой. ДТП произошло около шести часов вечера 1 ноября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Как стало известно, 68-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Обухова недалеко от дома 47А. В этот момент по «зебре» шла пожилая женщина. Мужчина не успел среагировать и наехал на неё.Вероятно, над городом уже опустились сумерки, и водитель просто не заметил на дороге местную жительницу. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.