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В Ростовской области водитель насмерть сбил женщину-пешехода

В Ростовской области водитель насмерть сбил женщину-пешехода
В Зверево 61-летняя женщина умерла после столкновения с отечественной легковушкой. ДТП произошло около шести часов вечера 1 ноября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как стало известно, 68-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Обухова недалеко от дома 47А. В этот момент по «зебре» шла пожилая женщина. Мужчина не успел среагировать и наехал на неё.

- В результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия, - подчеркнули в ведомстве.

Вероятно, над городом уже опустились сумерки, и водитель просто не заметил на дороге местную жительницу. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

Теги: ДТП в Ростовской области

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