Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области



Фото для иллюстрации: gorcom36.ru

В Морозовском районе Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадали два человека. Авария произошла на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский 18 февраля.



По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа, выезжая со второстепенной на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении «ВАЗ-2109». Легковушка ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение.

- В ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир. Они были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.