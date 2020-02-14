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Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области

Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области
Фото для иллюстрации: gorcom36.ru
В Морозовском районе Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадали два человека. Авария произошла на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский 18 февраля.

По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа, выезжая со второстепенной на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении «ВАЗ-2109». Легковушка ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение.
- В ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир. Они были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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