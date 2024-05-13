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В Ростовской области в результате взрыва пострадали два человека

В Ростовской области в результате взрыва пострадали два человека
В Каменском районе Ростовской области в результате взрыва пострадали два человека. ЧП произошло в поселке Лиховском 13 мая около 10:00. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.

По словам Василия Голубева, в результате взрыва разрушено частное домовладение. Предварительно, два человека получили ожоги и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают следователи.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что в Каменском районе были слышны звуки взрывов.
Фото: Василий Голубев
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