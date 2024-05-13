В Ростовской области в результате взрыва пострадали два человека

Фото: Василий Голубев

В Каменском районе Ростовской области в результате взрыва пострадали два человека. ЧП произошло в поселке Лиховском 13 мая около 10:00. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.По словам Василия Голубева, в результате взрыва разрушено частное домовладение. Предварительно, два человека получили ожоги и были доставлены в больницу.На месте происшествия работают следователи.Напомним, ранее очевидцы сообщали, что в Каменском районе были слышны звуки взрывов.