Губернатор Ростовской области: Семьям пострадавших в Каменском районе окажут поддержку



Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате взрыва получат помощь. Финансовая поддержка будет осуществляться из регионального бюджета.



Сам губернатор написал пост в Twitter, отметив, что в случившемся досконально разберутся эксперты.



«Опять газ - и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей», - написал Василий Голубев.



Напомним, взрыв бытового газа произошел ночью 12 мая в поселке Чистоозерном. В результате случившегося погибли 29-летний парень и 8-летняя девочка. Еще два человека получили травмы и были доставлены в больницу. Взрывной волной полностью разрушены три квартиры.