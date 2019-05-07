Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Губернатор Ростовской области: Семьям пострадавших в Каменском районе окажут поддержку

Губернатор Ростовской области: Семьям пострадавших в Каменском районе окажут поддержку
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате взрыва получат помощь. Финансовая поддержка будет осуществляться из регионального бюджета.

Сам губернатор написал пост в Twitter, отметив, что в случившемся досконально разберутся эксперты.

«Опять газ - и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей», - написал Василий Голубев.

Напомним, взрыв бытового газа произошел ночью 12 мая в поселке Чистоозерном. В результате случившегося погибли 29-летний парень и 8-летняя девочка. Еще два человека получили травмы и были доставлены в больницу. Взрывной волной полностью разрушены три квартиры.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.