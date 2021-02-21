На Дону подростка, пострадавшего при взрыве газового баллона, перевели из реанимации
В Ростовской области подросток, пострадавший при взрыве газового баллона, получил 15% ожогов тела - у него поражены руки, лицо и стопы. Макара перевели из реанимации ЦРБ Красносулинского района в хирургическое отделение Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону.
Своей маме Ольге Гущиной подросток рассказал, что накануне происшествия они с папой и дядей купили на автозаправке газовый баллон для приготовления еды. Утром 22 февраля Макар проснулся около семи часов и надел трико и кофту - именно это спасло его от сильных ожогов. Дядя и отец еще спали. Внезапно школьник услышал свист, а затем его оглушило взрывной волной, следом - еще одной.
Как рассказала мать Макара DonDay.ru, она работает на железной дороге. Когда узнала о случившемся, женщина была в Казани. В тот же день Ольга примчалась домой. Вслед за ней из Москвы прилетел старший 26-летний сын. Сейчас он находится в больнице вместе с отцом и братом.
Муж Ольги, 42-летний Дмитрий, лежит в реанимации ЦГБ города Зверево. Пациент получает кислород с помощью аппарата ИВЛ. Врачи не пускают к нему посетителей и собираются перевести в ростовское медучреждение. У мужчины поражено 60% тела.
Больше всех пострадал брат Ольги Гущиной - 32-летний Сергей. Он получил 96% ожогов тела. Сергей тоже находится в реанимации ЦГБ в Зверево. Прогнозы врачей в отношении него неутешительные.
Семья Гущиных почти 30 лет живет в хуторе Молаканском. Дом № 9 на улице Придорожной не являлся их частной собственностью. В день ЧП жилище и хозпостройки разлетелись на щепки.
– Я вернулась на руины. В момент мы потеряли все, – говорит Ольга Гущина. – Сейчас я живу у матери мужа в том же хуторе. Наша семья нуждается в помощи.
Чтобы помочь Ольге и ее семье, позвоните по номеру: 8-961-269-84-30 (Ольга Гущина).