В Ростовской области пострадавшие при взрыве газового баллона получили до 90% ожогов тела
В Красносулинском районе хозяин дома, его 15-летний сын и брат хозяйки, пострадавшие при взрыве газового баллона, получили серьезные травмы. Происшествие случилось утром 22 февраля в хуторе Малоканском.
Как сообщал Rostov.ru, баллон с газом взорвался в частном доме № 9 на улице Придорожной. Взрывной волной разворотило строение и хозпостройки. Мужчин 32 и 42 лет, а также 15-летнего подростка спасатели достали из-под завала. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.
По информации портала «Красный Бумер», за их жизнь сейчас борются врачи. Пострадавшие получили до 90% ожогов тела.