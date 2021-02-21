После взрыва газового баллона в Ростовской области возбудили уголовное дело
Следственным отделом по городу Красный Сулин возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в одном из частных домов. Вероятно, к ответственности по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» привлекут продавца баллона. Прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела.
Происшествие случилось в частном доме № 9 на улице Придорожной в хуторе Молаканском. Баллон, который купили накануне, взорвался рано утром, когда 42-летний отец и 32-летний дядя школьника еще спали. Сам 15-летний Макар успел одеться, что спасло его от ожогов.
– Таким образом, неустановленным в настоящее время лицом в нарушение действующего законодательства была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, – рассказали в СУ СКР по Ростовской области.
Хозяин дома Дмитрий и дядя подростка Сергей находятся в реанимации ЦГБ города Зверево. У Дмитрия поражены 60% тела, он не может дышать самостоятельно. У Сергея - 96% ожогов тела, он находится в критическом состоянии. 15-летний Макар получил ожоги рук, стоп и лица. На днях его перевели из реанимации ЦГБ в хирургическое отделение ростовской областной детской клинической больницы.