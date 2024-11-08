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В Ростовской области в пожаре пострадал 59-летний мужчина

В Ростовской области в пожаре пострадал 59-летний мужчина

В Ростовской области в пожаре пострадал 59-летний житель Батайска. Происшествие произошло в ДНТ «Гидромеханизатор».

Огонь вспыхнул 6 ноября в частном доме на 16-й улице. Из-за неисправности газового котла загорелось жилое здание. В момент пожара там находился мужчина. С сильными термическими ожогами его доставили в больницу.

В тушении огня принимали участие 16 пожарных и четыре машины МЧС. Спасатели оперативно потушили пожар на 150 квадратных метрах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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