В Ростовской области в пожаре пострадал 59-летний мужчина
В Ростовской области в пожаре пострадал 59-летний житель Батайска. Происшествие произошло в ДНТ «Гидромеханизатор».
Огонь вспыхнул 6 ноября в частном доме на 16-й улице. Из-за неисправности газового котла загорелось жилое здание. В момент пожара там находился мужчина. С сильными термическими ожогами его доставили в больницу.
В тушении огня принимали участие 16 пожарных и четыре машины МЧС. Спасатели оперативно потушили пожар на 150 квадратных метрах.